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«Барселона» — «Интер»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов

«Барселона» — «Интер»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Барселона» — «Интер».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 5.5 гола за 1.84.

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У «нерадзурри» богатый опыт сдерживания обладающих мощной атакой команд. На предыдущей стадии турнира миланцы победили «Баварию». Впрочем, в отличие от каталонцев, мюнхенцы были не в праймовом виде. Бо́льшую часть голов они забили середнякам и аутсайдерам. «Барселона» же любому сопернику норовит отгрузить целую авоську.

Несмотря на далеко не лучшую форму, «Бавария» забила три мяча и прилично потрепала «Интер». А затем команда Симоне Индзаги получила несколько болезненных сотрясений. Уступила «Милану» (0:3) в Кубке Италии, а также на днях проиграла «Роме» (0:1) в Серии А. «Наполи» поднялся на первую строчку в турнирной таблице благодаря этому.

Такими темпами «нерадзурри» закончат сезон без трофеев. Их подводит завершение, хуже стало получаться конструировать атаки, участились случаи поражений в важных встречах. Создают сложности кадровые потери. Только начал набирать форму Лаутаро Мартинес, как в лазарет угодил составляющий ему пару в атаке Маркус Тюрам.

Опасность контратак «Интера» снизилась. Наверняка Симоне Индзаги будет делать ещё больший акцент на внимательности в обороне. Вряд ли увидим слишком много голов. Довести дело до разгрома каталонцы могут, но вот крупную победу вряд ли одержат сразу после изматывающего «эль класико».

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