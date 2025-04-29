«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 29 апреля

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в Кубке России сезона-2024/2025.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.80.

«После насыщенных выходных и суперматчей в РПЛ мы переключаемся на Кубок России. У нас полуфиналы в Пути регионов. Дерби: «Спартак» сыграет с московским «Динамо», старейшее противостояние московских клубов. И это важнейшая встреча для тренеров. «Спартак» упустил место в тройке в чемпионате. Динамовцы на тройку сейчас уже практически не претендуют. Ну и поставлена задача выиграть Кубок — и перед Станковичем, и перед Личкой.

Важный матч. Вряд ли кто-то здесь захочет сильно рисковать. Динамовцы в матче с «Зенитом» показали, что они могут сыграть надёжно в обороне. «Спартак» — команда куражная, любит использовать пространство. Если пространство динамовцы не предоставят, то у них очень хорошие шансы подловить «Спартак» в контригре и, соответственно, тоже, в свою очередь, использовать быстрых игроков в атаке. Те же Бителло, Карраскаль, Нгамале, Гладышев могут что-то придумать. Сейчас получше уже у динамовцев выглядит Глебов, понимает, как ему располагаться и как действовать с новыми партнёрами. Фомин в неплохом состоянии. В общем, мне динамовцы в последнее время нравятся больше, чем «Спартак» И, мне кажется, в основное время этой встречи — если оно завершится вничью, то будет серия пенальти — «Динамо», скорее всего, не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».