«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на встречу Кубка России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.

«В полуфинале Кубка России в Пути регионов нас ждёт московское дерби «Спартака» и «Динамо».

Обе команды подходят к игре с разной мотивацией: для «Спартака» Кубок — последний шанс спасти сезон, а «Динамо», как минимум, стремится прервать серию неудач в дерби.

«Спартак» после поражения от ЦСКА (1:2) в РПЛ нуждается в реабилитации перед своими болельщиками. В Кубке команда Станковича выглядит уверенно, обыграв «Урал» (3:0) и «Акрон» (3:2), но проблемы в обороне сохраняются. Доказательство этому — шесть пропущенных голов в пяти последних матчах. Чаще всего красно-белые делают ставку на Угальде и Бонгонда.

«Динамо» сейчас выступает не очень стабильно. Сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в РПЛ и уступили ЦСКА (1:2) в Кубке. Команда Лички забивает в 12 из 14 матчей, но пропускает в семи из девяти последних игр. У бело-голубых травмированы сразу три нападающих. А в отсутствии Тюкавина, Гомеса и Маухуба лидерство на себя взял Гладышев.

Если учесть мощную атаку обеих команд и их периодические ошибки в обороне, ожидается, что в матче мы увидим более двух забитых мячей. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».