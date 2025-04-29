«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Дениса Казанского на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ».

Ставка: тотал угловых «Арсенала» больше 5.5 за 1.98.

«Лига чемпионов возвращается — и сразу большим матчем команд, которые ещё не держали этот кубок в своих руках. «Арсенал» и Париж сыграют между собой в Лондоне. Мне кажется, здесь небольшое преимущество будет у хозяев — в Лондоне у «Арсенала», в Париже — у «ПСЖ».

Но я бы пошёл другим путём. Да, «Арсенал» — команда, которая последний раз не забивала дома ещё в феврале, когда играла с «Ноттингемом». Во всех остальных матчах мяч обязательно оказывался в воротах соперников.

«ПСЖ» уже решил задачи в чемпионате и может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Мы хорошо знаем атакующую мощь Хвичи и Усмана — угроз будет масса.

Однако я бы обратил внимание на стандарты «Арсенала» — смертельное оружие имени Николя Жовера. Думаю, что и сейчас это может сыграть решающую роль, как было недавно в матчах с мадридским «Реалом». Поэтому я бы выбрал ставку на угловые.

Мне кажется, что «Арсенал» на своём поле вполне может пробить тотал больше пяти с половиной угловых. Париж прекрасно знает о сильной стороне «канониров», но быстрые фланги Мартинелли и Сака могут заставить Хакими и Мендеша играть аккуратно и выбивать мяч в ауты или на угловые. Думаю, нужная цифра наберётся», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».