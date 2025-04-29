«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на полуфинал Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

«Арсенал» уверенно прошёл мадридский «Реал», разгромил его по сумме двух матчей и показал, что готов к решению максимальных задач на данном этапе своего развития. В чемпионате клуб уже, в общем, второй, и там задачи свои все решил он. Да, чемпионом не стал, но тем не менее в Лигу чемпионов в следующем сезоне «Арсенал» точно попадёт через чемпионат, так что остались матчи еврокубка.

Самое главное — и домашнее соперничество с «ПСЖ», который на данный момент, конечно, сильнее «Реала». Это уже чемпион Франции, «ПСЖ» прошёл «Астон Виллу» в прошлом раунде ЛЧ, тоже, в общем, испытал проблемы, в ответной игре точно, дома была убедительная победа, а в гостях, ну, в общем, плохой матч в исполнении «ПСЖ». Получали парижане быстрые атаки, допускали моменты. И мы увидели, что Париж может быть уязвимым, хотя в какой-то момент этого сезона казалось, что «ПСЖ» — абсолютно неуязвимая команда.

И вот в Лондоне первый матч. И «Арсенал», мы знаем, может играть в разных режимах, может доминировать через владение, а может диктовать свои условия сопернику, отдав ему мяч, закрыто сыграв и отоборонявшись надёжно, с низким блоком клуб защищаться может. Так что в этом смысле, я думаю, «Арсенал» очень гибкая команда.

Да, и мне кажется, что, понимая силу «ПСЖ», Артета может сыграть стратегически, учитывая два матча. В этой связи я почему-то думаю, что первая игра будет не очень результативной. Возьму ставку «тотал голов меньше 2.5» с коэффициентом 1.98», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».