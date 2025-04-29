Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на полуфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на полуфинал Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

«Арсенал» уверенно прошёл мадридский «Реал», разгромил его по сумме двух матчей и показал, что готов к решению максимальных задач на данном этапе своего развития. В чемпионате клуб уже, в общем, второй, и там задачи свои все решил он. Да, чемпионом не стал, но тем не менее в Лигу чемпионов в следующем сезоне «Арсенал» точно попадёт через чемпионат, так что остались матчи еврокубка.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самое главное — и домашнее соперничество с «ПСЖ», который на данный момент, конечно, сильнее «Реала». Это уже чемпион Франции, «ПСЖ» прошёл «Астон Виллу» в прошлом раунде ЛЧ, тоже, в общем, испытал проблемы, в ответной игре точно, дома была убедительная победа, а в гостях, ну, в общем, плохой матч в исполнении «ПСЖ». Получали парижане быстрые атаки, допускали моменты. И мы увидели, что Париж может быть уязвимым, хотя в какой-то момент этого сезона казалось, что «ПСЖ» — абсолютно неуязвимая команда.

И вот в Лондоне первый матч. И «Арсенал», мы знаем, может играть в разных режимах, может доминировать через владение, а может диктовать свои условия сопернику, отдав ему мяч, закрыто сыграв и отоборонявшись надёжно, с низким блоком клуб защищаться может. Так что в этом смысле, я думаю, «Арсенал» очень гибкая команда.

Да, и мне кажется, что, понимая силу «ПСЖ», Артета может сыграть стратегически, учитывая два матча. В этой связи я почему-то думаю, что первая игра будет не очень результативной. Возьму ставку «тотал голов меньше 2.5» с коэффициентом 1.98», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
В Лиге чемпионов — полуфинал, а «Спартак» реабилитируется в Кубке России: экспресс
В Лиге чемпионов — полуфинал, а «Спартак» реабилитируется в Кубке России: экспресс
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android