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«Локомотив» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

«Локомотив» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.75.

«Результат первого матча серии выглядит как очень громкая сенсация. Но надо понимать правильно: она случилась не потому, что «Салават» был так хорош – а потому, что «Локомотив» был неожиданно плох. Сложилось впечатление, что ярославцы оставили все силы в предыдущем раунде. Настолько разобранными и вялыми они были на льду. Хотя по идее больше устать должна была как раз команда Козлова. Она-то провела в этом плей-офф уже две семиматчевые серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но уфимцам в воскресенье не потребовалось делать ничего сверхъестественного. Они воспользовались слабостью соперника в дебюте, открыли счет – а дальше грамотно отбивались. Благо что хозяева не показали ни своей фирменной агрессии, ни своего фирменного объема скоростной работы. Понятно, что второго такого провала вице-чемпионы не допустят. Ну или Никитин не позволит так играть. «Локомотив» неизбежно прибавит – и, несомненно, сравняет счет в серии. Во вторую подряд победу «Салавата» верится с трудом. Ставим на Ярославль со скромным тоталом. Пять шайб на двоих – максимум для этой встречи», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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