«Лига Ставок» обновила приложение: умные инструменты для игроков и новые решения

«Лига Ставок» представила масштабный редизайн приложения. Презентация состоялась 28 апреля в Кибердоме.

Основой редизайна стал фокус на контент и максимальное удобство восприятия для бетторов. Так, в приложении появился новый экран с возможностью изменения визуализации событий под клиентов. Также добавлена развёрнутая статистика на карточке матчей и отдельная страница под команды и все популярные чемпионаты. Теперь игроки могут заключать пари прямо во время просмотра трансляции события, для этого не придётся открывать другой экран. В приложении собраны новости и статистика, для их изучения не нужно открывать другие ресурсы.

У пользователей есть возможность общаться с другими игроками внутри приложения. Также появился отдельный раздел с финансовой аналитикой ставок пользователей. В нём можно следить за своим выигрышем на конкретных событиях и с конкретными командами.

Не остались без обновлений и VIP-игроки. Для них добавлено описание каждого уровня статуса. Так им легче понять, какие у них есть привилегии и как их лучше использовать.

«Лига Ставок» первой на рынке внедрила микробеттинг. Согласно данной технологии, матч делится на короткие отрезки от 20 секунд. Заключая пари на этот отрезок, пользователь может сразу получить выигрыш.

«Беттинг – это не просто ставки на матч. Это про эмоции, азарт, общение, проверку себя и своей интуиции. Мы не просто обновили внешний вид нашего приложения — мы переосмыслили, как должен работать и ощущаться современный спортивный продукт. Умные инструменты и уникальные решения на рынке, благодаря которым приложение стало ярче, удобнее, улучшилась читаемость и восприятие данных, а игроку стало быстрее и легче находить информацию. Нашей целью было сделать лучшее спортивно-развлекательное приложение. Мы уверены, что у нас это получилось. Это Новая Лига Ставок!» – подчеркнул вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.