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Стали известны шансы «Динамо» сравнять счёт в серии с «Трактором»

Стали известны шансы «Динамо» сравнять счёт в серии с «Трактором»
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В среду, 30 апреля, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится второй матч серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва.

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Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу челябинцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение уральцам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что приблизительно составляет 42% вероятности.

Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.65. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.00.

В то же время аналитики прогнозируют, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — 1.59.

Победа «Динамо» с учётом овертайма идёт за 2.05 (45%), итоговый успех «Трактора» доступен за 1.83 (55%).

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