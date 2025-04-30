«Трактор» — «Динамо»: прогноз на второй матч серии КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на вторую игру серии «Трактор» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.70.

Скорее всего, тренд на голы соперники сохранят. Даже несмотря на наличие очень яркой вратарской линии. В той же первой игре серии Зак Фукале и Владислав Подъяпольский на двоих совершили массу важных спасений, а голов всё равно было больше четырёх. Почти в два раза больше!

О высокой результативности говорит также история противостояний. В каждой из девяти прошлых очных встреч команд на разных стадиях КХЛ (в регулярках и плей-офф) соперники неизменно забрасывали на двоих минимум пять шайб.

После первого проигранного матча на выезде для московского «Динамо» ничего катастрофического не случилось. Задача наверняка остаётся прежней — забрать одну победу перед возвращением в Москву.

Судя по серии с казанским «Ак Барсом», подопечные Алексея Кудашова неплохо готовятся к играм в гостях. В то время как команда Бенуа Гру хотя и очень хорошо идёт, но спокойно может допустить дополнительное время, как это было и с «Адмиралом», и с минским «Динамо». Столичное «Динамо» крепче прошлых соперников «Трактора», а потому легко может не проиграть.