«Зенит» — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч Кубка России

30 апреля состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России, в котором петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно 55% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что первый матч «Зенит» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.