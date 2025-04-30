«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.17.

Не могут петербуржцы обрести стабильность. Классно настроились на один матч с конкурентом, а после — опять всё вернулось на круги своя.

Обе очные встречи с ЦСКА в РПЛ получились близкими. Первую петербуржцы выиграли со счётом 1:0, другая завершилась вничью — 0:0. С высокой долей вероятности большого количества забитых мячей не увидим и в этот раз. «Зенит» и ЦСКА — две самые редко пропускающие команды лиги.

Армейцы показывают отнюдь не самый качественный футбол, но при этом умудряются исправно цепляться за результат. После зимнего перерыва команда Марко Николича перешла на новую схему игры и почувствовала себя неуязвимой. Идёт без поражений в 2025 году. Это похвально.

На днях красно-синие на выезде победили в дерби «Спартак» (2:1). Сильно уступили по владению мячом, однако нашли свои моменты. Добыли важные очки, поднялись на третье место в турнирной таблице. Похожим образом прошли на предыдущей стадии Кубка России московское «Динамо». С ними шуток не шути!

Самым оптимальным вариантом для ставки видится ТМ 2 мячей за 2.17. Допустимы все три варианта развития событий: победа ЦСКА, победа «Зенита» и ничья. Но при любом из них не предвидится высокой результативности. Только в одной из восьми последних очных встреч соперники на двоих забили больше одного гола.