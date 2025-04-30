Букмекеры оценили шансы «Вашингтона» закрыть серию с «Монреалем» в пятом матче

В четверг, 1 мая, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне состоится пятый матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».

Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. «Столичные» ведут в серии 3-1.

Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Монреаля» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — 28% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Победа «Вашингтона» с учётом овертаймов идёт за 1.55 (около 60% вероятности), итоговый успех «Монреаля» доступен за 2.50 (40%).