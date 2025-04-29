«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз на пятый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на пятую игру серии «Вашингтон» — «Монреаль», который состоится 1 мая.

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.90.

Прошлый матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз», счёт в серии теперь — 3-1. Хоть голов было много, Овечкин оказался с «баранкой» в графе очков.

По такой логике от Овечкина стоит ждать чего-нибудь яркого в пятой встрече. К слову, букмекеры дают на его гол вполне приличный коэффициент 1.80. Почему можно рассмотреть? Как минимум потому, что игра пройдёт в Вашингтоне, где первые два матча хозяева выиграли. Во время регулярки «Кэпиталз» были лучше всех на выезде, но и дома выступали очень здорово.

Второй момент — обстоятельства. Ситуация вынуждает «Монреаль» активнее идти вперёд и местами рисковать больше, чем следовало бы. Всё же он и так уступает в серии, а ещё одно поражение станет последним. Раскрываться с таким соперником, как «Вашингтон», очень опасно. Это может привести к пропущенным шайбам, как уже было не раз в нынешнем сезоне.

Так что в качестве ставки можно также рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы. Впрочем, более интересный вариант — прямая победа хозяев. Судя по тому, как развивается серия, переезд в Вашингтон на пользу «Монреалю» не пойдёт. Вполне возможно, что голов будет чуть меньше, чем в прошлый раз, а борьбы — больше. Однако в этой паре «Вашингтон» выглядит явным фаворитом, который должен ставить точку.