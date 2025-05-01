Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы Овечкина забить «Монреалю» в пятом матче

Стали известны шансы Овечкина забить «Монреалю» в пятом матче
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 1 мая, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне состоится пятый матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».

Материалы по теме
Овечкин не станет затягивать с 1/4 финала: пятый матч «Вашингтон» — «Монреаль»
Овечкин не станет затягивать с 1/4 финала: пятый матч «Вашингтон» — «Монреаль»

Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. «Столичные» ведут в серии 3-1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда.

Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Монреаля» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 27% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятой встрече серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Гол Александра Овечкина идёт за 1.80 (около 55% вероятности). Если россиянин не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).

Материалы по теме
Сейвы Хайкина и трофей для Мостового. Вспомните все достижения россиян в еврокубках?
Тест
Сейвы Хайкина и трофей для Мостового. Вспомните все достижения россиян в еврокубках?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android