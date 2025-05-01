Стали известны шансы Овечкина забить «Монреалю» в пятом матче

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В четверг, 1 мая, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне состоится пятый матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».

Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. «Столичные» ведут в серии 3-1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда.

Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Монреаля» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 27% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятой встрече серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Гол Александра Овечкина идёт за 1.80 (около 55% вероятности). Если россиянин не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).