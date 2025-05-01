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Названы шансы «МЮ» победить «Атлетик» в Бильбао

Названы шансы «МЮ» победить «Атлетик» в Бильбао
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1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Атлетик» Бильбао примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.90 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.50 (28%).

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.92.

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