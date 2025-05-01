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«Атлетик» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч полуфинала Лиги Европы

«Атлетик» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч полуфинала Лиги Европы
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1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Атлетик» Бильбао примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.92.

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