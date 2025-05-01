Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Будё-Глимт» победить «Тоттенхэм» в Лондоне

Стали известны шансы «Будё-Глимт» победить «Тоттенхэм» в Лондоне
Комментарии

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Тоттенхэм» примет «Будё-Глимт».

Материалы по теме
«МЮ» спасает сезон, Хайкин пишет историю. Огонь в 1/2 финала Лиги Европы!
«МЮ» спасает сезон, Хайкин пишет историю. Огонь в 1/2 финала Лиги Европы!

Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 1.31, что равно приблизительно 75% вероятности.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 10.0 (10%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.20 (15%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.88.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android