Стали известны шансы «Будё-Глимт» победить «Тоттенхэм» в Лондоне

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Тоттенхэм» примет «Будё-Глимт».

Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 1.31, что равно приблизительно 75% вероятности.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 10.0 (10%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.20 (15%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.88.