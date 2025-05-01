«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»: прогноз на полуфинал Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первую полуфинальную встречу Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Будё-Глимт».

Ставка: обе забьют за 1.88.

Лазарет лондонцев опустел. Некоторые лидеры атаки набрали неплохую форму. Скучать голкиперу «Будё-Глимт» Никите Хайкину не придётся. «Тоттенхэм» является пятой командой чемпионата Англии по результативности. Подбор исполнителей отличный, но часто старания нападающих обесценивают защитники. Из-за ошибок пропущено 56 мячей в 34 турах.

Чем опасен «Будё-Глимт», так это агрессивным атакующим стилем. Храбро подопечные Хьетиля Кнутсена шли вперёд во встречах с «Лацио» на предыдущей стадии. Забили три мяча, хотя наиграли на большее. А ведь оборона римского клуба куда прочнее, чем у «шпор»!

В то же время открытый стиль игры оголяет тыл. В дело нередко приходится вступать Хайкину. Россиянин пропустил три мяча в ответном матче с «Лацио», но исправился в серии пенальти. В Лондоне голкиперу придётся хорошенько потрудиться. И «шпоры» более опасны дома, и «Будё-Глимт» уязвимее на выезде.

Пари на «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.88. В победу лондонцев верится чуть больше, но их нестабильность и проблемы в игре навевают сомнения. К тому же «Будё-Глимт» бесподобен. Весьма бойкая, неуступчивая команда, любящая творить сенсации. Ответная встреча будет ещё интереснее!