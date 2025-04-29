Дмитрий Неделин стал амбассадором Fonteam
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Титулованный марафонец Дмитрий Неделин присоединился к обновлённой команде спортивных хедлайнеров Fonteam.
Старт сотрудничества с легкоатлетом представлен специальным видеороликом, снятым на крыше стадиона «Лужники». По сюжету, Неделин готовится побить рекорд России на Казанском марафоне. Действующее достижение держится уже 17 лет.
Команда Fonteam объединяет ярких личностей и спортсменов. В ближайшее время она пополнится новыми участниками.
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