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«ПСЖ» победил «Арсенал» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 15.0

«ПСЖ» победил «Арсенал» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 15.0
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Лондонский «Арсенал» проиграл «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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В качестве главного арбитра выступил словенец Славко Винчич. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижского клуба.

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле. На 47-й минуте полузащитник хозяев Микель Мерино восстановил равновесие, но гол был отменён после просмотра VAR.

«ПСЖ» считался аутсайдером встречи: ставки на победу парижан принимались с коэффициентом 3.50. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 3,5 тыс. рублей.

Заключить пари на тотал меньше 2.5 гола можно было за 1.92, а на тотал меньше 1.5 гола — за 3.50. «Обе забьют — нет» оценивался в 2.20, а победа «ПСЖ» всухую — в 8.00.

Сделать ставку на точный счёт 1:0 в пользу подопечных Луиса Энрике предлагалось с коэффициентом 15.0.

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