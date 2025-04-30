«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов» в Кубке России сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

«Московский «Локомотив» в среду сыграет против «Ростова». Команды играли в чемпионате буквально несколько дней назад: два разных тайма получились. В первом «Ростов» вообще не замечал «Локомотив», или можно сказать, что «Локомотив» не подъехал. Может быть, логистика, может быть, подустали, может быть, сейчас не лучшее состояние игроков «Локомотива». Но «Ростов» был подвижнее, был интереснее и наказал Митрюшкина за ошибку и мог забивать ещё не единожды. Вряд ли игра чемпионата должна быть похожа на игру в Кубке, потому что здесь цена ошибки гораздо дороже стоит, стоит вылета из турнира.

У «Ростова» хороший шанс побороться за трофей. Если учитывать положение в чемпионате, и Галактионов, и Альба понимают, что в открытый футбол здесь ввязываться ни в коем случае не стоит. Думаю, что «Локомотив», возможно, возьмёт принципы игры из матча с «Зенитом», как команда там действовала в защите, как она перестраивалась, как перекрывала фланги. Важно сковать действия Голенкова и Комличенко, если они вместе выйдут в стартовом составе.

Поэтому, я думаю, это будет очень упёртая, очень плотная игра с большим количеством единоборств, фолов, возможно, жёлтых карточек. И я сомневаюсь, что в этом матче должно быть много забитых мячей.

Мой прогноз на игру – «тотал меньше 2.5» за 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».