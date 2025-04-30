«Локомотив» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на игру Пути регионов Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: 2:2 за 11.00.

«30 апреля «Локомотив» и «Ростов» сыграют друг с другом в полуфинале плей-офф Кубка России Пути регионов. Обе команды уже особой мотивации в РПЛ не имеют, так что определённую ставку они могут сделать на этот турнир. Жду тут равной игры и голов.

Ростовчане к этому матчу явно подходят в более слабой форме. В 2025 году не так хорошо выглядит команда, явно сказались уход Карпина и Глебова зимой. Всего три победы было у коллектива после паузы, и все над слабыми оппонентами. Проигрышей же у «южан» было намного больше, пусть и все – сильным соперникам.

В РПЛ уже вряд ли «Ростов» изменит своё положение, он финиширует в середине таблицы, к зоне вылета точно не опустится, но и сильно высоко не поднимется. У «Локомотива», казалось бы, ситуация лучше – он с 45 очками идёт на шестом месте, отстаёт от лидеров не так сильно. Но я уже не думаю, что клуб может рассчитывать даже на топ-5 сейчас, слишком много очков он теряет.

Нестабилен «Локо» после зимней паузы. Вроде бы есть у него неплохие матчи – победа над «Динамо» Москва (2:1), ничья с «Зенитом» (1:1). Но соседствуют эти результаты с поражениями от «Крыльев Советов» (1:5) и «Рубина» (0:1). В прошлом туре на выходных они как раз с «Ростовом» играли, и там победитель выявлен не был – 1:1. Я бы даже сказал, что «Локо» был ближе к неудаче, чем его оппонент.

Так что тут я жду борьбы. По несколько голов соперники друг другу забьют, вряд ли всё решится у них в основное время. Моя ставка – точный счёт 2:2 за 11.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».