«Бетис» — «Фиорентина»: определён фаворит полуфинала Лиги конференций

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1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Бетис» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности.

Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Бетис» — «Фиорентина» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.92.