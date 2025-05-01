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«Бетис» — «Фиорентина»: прогноз на матч в Испании

«Бетис» — «Фиорентина»: прогноз на матч в Испании
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Бетисом» и «Фиорентиной».

Ставка: «Бетис» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.10.

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Прекрасная результативность является фундаментом, на которой строится сезон «Бетиса». В 10 предыдущих встречах Примеры забито 23 мяча. Даже с особым вниманием обороняющиеся соперники не в силах совладать с мастерством Иско и Антони. Отменная техника и изобилие креатива.

Чем может ответить занимающая восьмое место в турнирной таблице Серии А «Фиорентина»? Она набрала неплохой ход. Четыре победы при двух ничьих в последних матчах первенства. Однако команда не так хороша, как осенью. Реже выручает Давид де Хеа, меньше согласованности в защите, хуже производительность в атаке.

Складывается впечатление, что у подопечных Раффаэле Палладино израсходовались энергоресурсы. Не хватает сконцентрированности, проседает скорость принятия решений, мало движения с мячом и без него. И всё это при серьёзных проблемах с выездами. «Лилии» выиграли только 6 из 16 матчей Серии А в гостях.

На предыдущих стадиях Лиги конференций «Фиорентина» с трудом прошла «Панатинаикос» и «Целе». Много пропустила (семь голов в четырёх встречах). Это ж сколько забьёт «Бетис», если соперники подобного уровня сумели наклепать так много? Пожелаем Давиду де Хеа крепких нервов.

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