«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА в Кубке России сезона-2024/2025.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.80.

«В Пути РПЛ двухматчевое противостояние между «Зенитом» и ЦСКА. Это тоже уже матчи на вылет: кто проигрывает — тот сходит с дистанции, а кто выигрывает — ждёт своего соперника в «Лужниках» уже в решающем Суперфинале Кубка России.

«Зенит» первый матч с армейцами играет дома. ЦСКА воодушевлённый, возбуждённый после победы над «Спартаком» в чемпионате, продолжает свою беспроигрышную серию по весне. Но никаких сомнений нет, что будет очень большая ротация от Марко Николича. Он приучил нас, что в каждой встрече делает достаточно много изменений в стартовом сочетании. Я думаю, что будет другая пара нападающих. Думаю, что изменения будут и в центре поля. Посмотрим, как в центре защиты команда будет выглядеть. Опять сыграет Роша с Лукиным, если он восстановился после повреждения, или снова с Абдулкадыровым? Поменяются фланги обороны: Круговой и Келлвен вернутся в состав. В общем, я веду к тому, что недавно, в начале весны, эти команды играли друг с другом и сыграли вничью 0:0. Армейцы очень неплохо смотрелись на «Газпром Арене». Здесь игра несколько иного толка. У «Зенита» тоже наверняка будут изменения в стартовом составе.

Жду хорошую явку болельщицкую, порядка 30-40 тысяч точно, наверное, на трибунах соберутся, и мне кажется, что опять будет очень тяжёлый футбол. ЦСКА вообще с игры весной практически ни от кого не пропускает. Если пропускает, то только со стандарта или с пенальти. И забить армейцам будет не так-то просто, пусть и без Акинфеева, а с Торопом. Но Тороп тоже надёжный голкипер, не раз это доказывал. Не хочется, чтобы опять играли 0:0, но сомневаюсь, что будет «верх».

Мой прогноз – «в матче будет забито 1-2 гола» за 1.8. Не больше двух мячей, на мой взгляд», — приводит слова Генича «РБ Спорт».