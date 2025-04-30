Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА в Кубке России сезона-2024/2025.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 2.10.

«Команды встречались на старте весенней части, и тогда сыграли 0:0. У «Зенита» были моменты на первых минутах, у ЦСКА ближе к концу первого тайма. Во второй половине не вспомню какие-то шансы. И, на мой взгляд, этот матч будет похож на предыдущий. Год назад тоже «Зенит» и ЦСКА дважды играли весной в Питере, суммарно один гол забили. Было много борьбы, играли жёстко, но почти без ворот.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, сейчас есть проблемы у ЦСКА в обороне. Роша из-за карточек пропустит, Дивеев травмирован, Лукин тоже не совсем готов. Есть молодой Абдулкадыров. Кстати, неплохо себя показал со «Спартаком», несмотря на момент с пенальти, но второй раз за четыре дня вряд ли его Николич поставит. Но в любом случае мне совсем не нравится атака «Зенита». Там нет никакой сыгранности, всё ситуативно. Скорее ЦСКА убежит в хорошую контратаку.

Склоняюсь к счёту 0:0, но возьму вариант, что ЦСКА не уступит», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
За голами лучше в Лигу чемпионов. Матч «Зенит» — ЦСКА — про другое
За голами лучше в Лигу чемпионов. Матч «Зенит» — ЦСКА — про другое
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android