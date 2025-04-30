«Зенит» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА в Кубке России сезона-2024/2025.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 2.10.

«Команды встречались на старте весенней части, и тогда сыграли 0:0. У «Зенита» были моменты на первых минутах, у ЦСКА ближе к концу первого тайма. Во второй половине не вспомню какие-то шансы. И, на мой взгляд, этот матч будет похож на предыдущий. Год назад тоже «Зенит» и ЦСКА дважды играли весной в Питере, суммарно один гол забили. Было много борьбы, играли жёстко, но почти без ворот.

Да, сейчас есть проблемы у ЦСКА в обороне. Роша из-за карточек пропустит, Дивеев травмирован, Лукин тоже не совсем готов. Есть молодой Абдулкадыров. Кстати, неплохо себя показал со «Спартаком», несмотря на момент с пенальти, но второй раз за четыре дня вряд ли его Николич поставит. Но в любом случае мне совсем не нравится атака «Зенита». Там нет никакой сыгранности, всё ситуативно. Скорее ЦСКА убежит в хорошую контратаку.

Склоняюсь к счёту 0:0, но возьму вариант, что ЦСКА не уступит», — приводит слова Титова «РБ Спорт».