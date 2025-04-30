«Зенит» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на матч Пути РПЛ Кубка России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.50.

«Зенит» — ЦСКА. Для этих команд до завоевания Кубка осталось два шага. Но «первый шаг» включает в себя два матча дома и на выезде.

В этом календарном году команды уже встречались в Питере. И болельщики, безусловно, помнят ту игру, в которой не было забито ни одного гола. И в этом матче, по моему мнению, тоже много забитых мячей мы можем не увидеть (сразу вам варианты для прогноза «тотал меньше 2.5» за 1.66 или «ЦСКА не забьёт» за 2.10).

Ну, вы зададите вопрос, а почему я так считаю, что ЦСКА не забьёт? Отвечу. Наблюдая за игрой «Зенита» на стадионе «Динамо», я впервые, кстати, оказался свидетелем игры «Зенита» живьём, я чувствовал уверенность в игре питерцев, виден был высокий класс игроков. И в первом тайме они достаточно легко открыли счёт, забил Педро на 18-й минуте, но в концовке первого тайма пропустили. И матч, к сожалению для болельщиков «Зенита», так и закончился со счётом 1:1.

Но я любовался действиями Луиса Энрике. Координированный, быстрый, техничный, умный — это всё про него. Повторюсь, я впервые его увидел «живьём» и, по моему мнению, это сильнейший игрок в нашей лиге. И будет очень интересно посмотреть, справится ли с ним левый защитник ЦСКА Мойзес.

И вот вам ещё один вариант для прогноза – «Луис Энрике забьёт» за 4.20. По-моему, для тех, кто любит рисковать, пришло то самое время. Но, по моему мнению, просто победит «Зенит», и мой прогноз – «счёт в матче 1:0 2:0 или 3:0» за 2.50», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».