«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру Кубка России 30 апреля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.60.

«Зенит» и ЦСКА встретятся в финале Кубка России Пути РПЛ. Это тоже двухматчевое противостояние, как известно, из турнира очень трудно вылететь. Сейчас вот у команд в случае неудачи останется шанс в ответной игре.

Не уверен, насколько важен сейчас Кубок для «Зенита», если учитывать его ситуацию в РПЛ. Там клуб приблизился к неудаче, к тому, чтобы финишировать на втором месте. Всё из-за ничьей на выходных – плохая выездная игра была с «Динамо». Итог – 1:1, недостаточно сделала команда Семака для успеха, так чемпионами не становятся. «Краснодар» же свой матч выиграл и оторвался от преследователя теперь на четыре очка.

А вот ЦСКА важную победу добыл на выходных – в дерби обыграл «Спартак», победил со счётом 2:1, сделал это уверенно. Может, где-то красно-белые и были близки к ничьей. Но в обороне команда Николича отлично смотрелась, только с пенальти в итоге пропустила. Причём, победив оппонента, ЦСКА опередил его в таблице и стал третьим. Теперь он имеет не такой большой разрыв со вторым «Зенитом».

Не жду тут активной игры от соперников. Это только первый финальный матч, они могут копить силы на ответную игру и на другие встречи в РПЛ, где очки нужны обоим коллективам. Но встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, дополнительный плюс для сине-бело-голубых», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».