«Барселона» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».

Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.87.

«Уже можно назвать эту пару классикой европейского футбола. Все мы прекрасно помним дуэль Моуринью против «Барселоны», тот сумасшедший исландский вулкан, когда «Барселона» приехала в Милан на автобусе из-за остановки авиасообщения. Тогда «Барселона» уступила 1:3, потом дома выиграла 1:0, но пройти дальше не смогла.

Сейчас уже другие тренеры, другой футбол, всё смотрится по-другому. Это уже не «Камп Ноу», а «Монжуик». «Барселона» сейчас воодушевлена после завоевания трофея. Каталонцы снова обыграли мадридский «Реал» в «эль класико», пусть и в дополнительное время. Классный первый тайм в исполнении «Барсы», скомканный второй — в итоге победа. На этом эмоциональном подъёме «Барселона» дома принимает «Интер» — команду, которая кажется слегка выдохшейся, хотя это может быть обманчивым впечатлением.

«Интер» проиграл последние три матча, причём все всухую. Поражения от «Болоньи», «Милана» в Кубке Италии и «Ромы». Последние свои голы миланцы забили в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов (2:2). Понятно: травмы, энергозатратный футбол, усталость. Это иллюзия — считать, что «Интер» в глубоком кризисе и «Барселона» спокойно возьмёт его тёпленьким.

«Барселона» играет дома, традиционно с высокой линией обороны. «Реал» этим воспользовался, забив дважды со стандартов. «Интер» — взрослая, выстроенная команда, которая умеет использовать свои сильные стороны в атаке и слабости соперника в обороне. Лаутаро, Тюрам — кто бы ни вышел в старте, «Интер» знает, как играть на результат, как это было против «Баварии» в четвертьфинале, где они выиграли 2:1 на выезде, не без доли везения.

«Барселона» — безусловный фаворит. Вероятно, каталонцы забьют — Рафинья, Ямаль в хорошей форме, Ферран Торрес тоже регулярно отличается, даже без Левандовского. Но сохранить свои ворота в неприкосновенности «Барселоне» будет крайне сложно, оборона слишком уязвима.

Мой прогноз на первую игру — обе забьют и «Барселона» не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».