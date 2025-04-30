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«Барселона» — «Интер»: прогноз Егора Титова на полуфинал Лиги чемпионов

«Барселона» — «Интер»: прогноз Егора Титова на полуфинал Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.00.

«Барселона» потратила много сил в Кубке Испании. Но, на мой взгляд, положительные эмоции придадут сил каталонцам. Я скорее поверю, что после двух таких матчей в чемпионате может быть осечка, но не здесь.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» неожиданно сдал. Последняя игра с «Ромой» мне совсем не понравилась, отметить в игре миланцев нечего. Не понимаю, почему так резко просела команда, вроде бы набор сумасшедший во всех линиях. Возможно, с физикой это всё связано. Других объяснений не нахожу.

Так что здесь «Барса» должна уверенно выигрывать. Научились уверенно играть без Левандовского на острие, система отстроена. Приятно посмотреть на команду, тем более такие исполнители впереди. Ставлю на хозяев с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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