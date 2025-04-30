«Барселона» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов 30 апреля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».

Ставка: ТМ 3 за 1.92.

«Первый полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером». Это Лига чемпионов, естественно, в этой встрече фаворит – «Барселона». И хозяева победят, так считают букмекеры. Они дают 1.65 на победу хозяев, и это очень хорошая цифра.

Почему же они все так думают? Да просто потому, что если посмотреть на последние игры и результаты в матчах с миланским «Интером», то мы увидим три поражения подряд. И, внимание, в этих трёх встречах игроки «Интера» не забили ни разу. И почему бы не рассмотреть ставку «Интер» не забьёт» за 2.80? К примеру, в последних 10 официальных матчах «Барселона» пять раз сыграла «на ноль». Тоже считаю, рабочая ставка.

Но я предложу вам, возможно, неожиданную ставку для «Барселоны» и для команды, которая в Серии А наколотила 72 мяча и является лучшей по этому показателю – тотал меньше трех мячей в матче за 1.92. На большое количество забитых мячей мы будем ставить в ответных встречах!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».