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«Барселона» — «Интер»: ставка Александра Мостового на полуфинальный матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «Интер»: ставка Александра Мостового на полуфинальный матч Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.20.

«Полуфинал Лиги чемпионов, «Барселона» против «Интера». Две топовые команды, сильные представители своих стран. Но, учитывая их последние встречи, всё-таки поверю тут в успех сине-гранатовых.

Даже если просто посмотреть на статистику матчей у них, всё становится ясно. «Интер» идёт на серии из трёх проигрышей кряду. У «Барселоны» за тот же период одни победы были. Более того, каталонцы вообще в 2025 году почти только выигрывали, вот в ответном матче ЛЧ с «Боруссией» позволили себе уступить, после разгромной победы в первой их игре.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Само собой, важнейший матч на выходных провела команда Флика, снова одолела своего «заклятого врага» — «Реал». Произошло это в финале Кубка Испании. Отличное было «классико», всё было – и драма, и режиссура, и сценарий. Не обошлось и без конфликтов, эмоций. Но «Барса» ожидаемо оказалась сильнее. Сумела она забить в дополнительное время, хотя казалось, всё идёт к серии пенальти.

У «Интера» всё не так радужно. Ещё пару недель назад можно было сказать почти всё то же самое, что про «Барселону» и про него. Однако сейчас ситуация изменилась. Команда Индзаги вылетела из Кубка Италии в шаге от финала, проиграла она разгромно «Милану» (1:1 и 0:3). Но даже важнее, что ещё и в Серии А дважды потерпел неудачи клуб, уступил он своим конкурентам – 0:1 от «Болоньи» и 0:1 – от «Ромы». После этого в чемпионате «Наполи» обогнал миланцев – возможно, они уже проиграли скудетто.

Однако всё равно, даже после трёх поражений кряду не жду, что сильно «Интер» тут провалится. Это всё ещё очень сильный клуб, умеющий играть разными вариантами составов. «Барса» же только что провела тяжелейшее «эль классико».

Жду тут победы «Барселоны», но не сильно крупной. Моя ставка – точный счёт 2:1 за 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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