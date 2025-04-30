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«Барселона» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

«Барселона» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.

«Барселона» в важнейшем матче победила на выходных. Уже третье «эль класико» в этом сезоне она выиграла. Но на этот раз так легко подопечным Флика не было, ранее они с разгромными счетами обыгрывали «Реал». Тут же в начале казалось, что всё снова пройдёт под диктовку «Барсы», однако во втором тайме мадридцы активизировались. В итоге они до дополнительного времени доиграли, в котором Кунде уже забил победный гол.

Теперь у каталонцев есть два трофея – Кубок и Суперкубок Испании. Осталось ещё два турнира, в которых у команды Флика хорошие шансы есть – Лига чемпионов, где они сейчас и будут играть с «Интером», а также Примера. В чемпионате клуб сейчас лидирует, имеет небольшой отрыв от «Реала», уже тоже его чемпионство почти дело решённое.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» же подходит к этому важному противостоянию на серии из трёх поражений. Очень неудачные результаты показывает клуб, хотя до этого выступал отлично. Причём эти проигрыши повлияли сразу на два турнира. В Серии А подопечные Индзаги дважды уступили «Болонье» (0:1) и «Роме» (0:1), из-за чего потеряли первое место, пропустив выше «Наполи». Если ситуация сохранится, то коллектив упустит скудетто.

Ещё одно поражение было в Кубке Италии – ответный полуфинал с «Миланом» (0:3). В итоге с общим счётом 1:4 команда не прошла в финал. Но вот зато в Лиге чемпионов шансы у «Интера» точно есть, он ранее в четвертьфинале одолел более сильного и перспективного соперника – «Баварию». В обоих противостояниях отлично смотрелся клуб из Милана, контролировал игру, удачно контратаковал – 2:1 и 2:2.

Всё-таки «Барселона» сейчас очень мощная. И в «эль класико» на днях мы в этом снова убедились, готов клуб и 120 минут играть, и всё равно побеждать. Да, «Интер» прошёл «Баварию» ранее, но, как по мне, уровень каталонцев всё же выше, чем у них обоих.

Так что тут я за команду Флика – беру победу «Барселоны» за 1.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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