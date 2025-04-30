«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Трактора» за 2.42.

«Ставьте на уверенную победу «Трактора» и не ошибётесь. Первый матч серии показал, что челябинцы на данный момент – просто-напросто команда более высокого уровня, чем «Динамо». В сумме мастерства атакующей линии уральцы вроде бы превосходят соперника ненамного. Но вот в вариативности, в сыгранности и в комбинационном многообразии – выше на две головы. Да и тренерский штаб хозяев работает мощнее, переигрывая Кудашова и Ко с наложениями звеньев и так далее.

Наконец, «Трактор» намного сильнее с точки зрения психологии. Отыграть у «Динамо» фору в пару шайб им, есть ощущение, было даже легче, чем у «Адмирала». В тот момент, когда лидеры московской команды затухают – лидеры челябинской команды делают результат. Неудивительно, что «поплыл» даже идеальный в предыдущих раундах плей-офф Подъяпольский. Вторая победа уральцев должна быть не только уверенной с точки зрения разницы в счёте, но и результативной. В этом матче точно будет забито больше пяти голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».