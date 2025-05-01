Названы шансы «Челси» победить «Юргорден» в Швеции

В четверг, 1 мая, на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Юргорден» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно составляет 73% вероятности.

Победа «Юргордена» оценивается в 10.5, в то время как на ничейный исход можно поставить за 5.00.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в первом матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.