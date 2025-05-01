«Юргорден» — «Челси»: прогноз на полуфинал Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на первую полуфинальную игру Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.23.

Подопечные Энцо Марески начали выступление в Лиге конференций с раунда плей-офф квалификации и дошли до полуфинала, одержав 10 побед за 12 матчей при двух поражениях. А ведь по большей части выступали резервисты.

«Юргорден» представляет из себя даже не самый сильный клуб Швеции. Новый сезон в местном чемпионате начал невзрачно, за пять матчей набрал семь очков и остановился в середине таблицы. В минувшем сезоне финишировал четвёртым.

Самым сильным соперником на общем этапе и в плей-офф до сих пор были португальская «Витория Гимарайнш» и австрийский «Рапид» соответственно. Сами понимаете, «Челси» в любом виде сильнее, чем они.

Если представитель АПЛ подойдёт к матчу со всей ответственностью, здесь возможно что-то около разгрома. Причём всухую. Однако если лондонцы не будут выкладываться, как это было в ответной встрече с «Легией» (1:2), тогда у шведов будет шанс на обоюдоострый футбол. Вот только практика показывает, что «Челси» умеет собираться на важные встречи.

Кроме того, впереди у Энцо Марески крайне непростой календарь. Помимо ответной встречи с «Юргорденом» — «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Форест». Будет логично решить все вопросы со шведским клубом в первом матче, а затем сосредоточиться на концовке в АПЛ, чтобы попасть в Лигу чемпионов.