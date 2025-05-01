«Салават Юлаев» — «Локомотив»: определён фаворит третьего матча серии

В КХЛ продолжаются полуфиналы. После двух матчей противостояние между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» переезжает в Уфу. И счёт в серии пока равный — 1-1.

Третий матч состоится в четверг, 1 мая, и начнётся в 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50.

Победа уфимского «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70.

В то же время аналитики считают, что хоккей во второй встрече серии не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.95.