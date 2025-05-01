«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз на третий матч серии КХЛ

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на третью встречу серии «Салават Юлаев» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит с учётом овертаймов за 1.85.

Да, уфимцы хороши на своём льду, да, они неплохо смотрелись в Ярославле и увезли оттуда одну победу. Но они играют с командой-машиной, которая считается явным фаворитом плей-офф. В конце концов, куда более системным и более классным коллективом.

Поражение в первом матче можно списать на последствия тяжелейшей серии с «Авангардом», действительно равным соперником. Ну и, как показывает практика, подопечные Игоря Никитина не всегда включаются в серию. А вот когда получают заряд бодрости в виде проигранной встречи, сразу начинают действовать строже и сконцентрированнее.

Собственно, это мы видели во втором матче. Да, по счёту всё близко — 2:1, но, к примеру, во втором периоде по броскам в створ счёт был 21:5 в пользу «Локомотива».

Эта встреча не получится простой, это будет борьба нервов, но порядок и класс – на стороне Ярославля. Домашние трибуны «Салавата» здорово работали в регулярке и на старте плей-офф, однако сейчас нужно что-то большее. И здесь уфимцам крыть нечем. Победа «Локомотива» в матче за 1.85 выглядит очень хорошо.