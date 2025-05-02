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«Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

«Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Акрон» — «Динамо» Мх.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.22.

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Последние результаты — плюсик в копилочку махачкалинцам. Они выиграли три из шести предыдущих матчей РПЛ. Неделю назад весьма досадно уступили лидирующему «Краснодару» (2:3). Реализуй Гамид Агаларов 11-метровый удар в компенсированное ко второму тайму время, была бы ничья.

Дела с результативностью у махачкалинского «Динамо» ощутимо улучшились. В атаке стало больше скорости и выверенности, а также улучшилась реализация. В шести предыдущих матчах чемпионата России подопечные Биджиева забили 13 мячей — больше, чем в 20 первых турах первенства.

У «Акрона» последние результаты похуже, но это во многом обусловлено сложным календарём. Во встрече последнего тура РПЛ тольяттинцы на выезде сыграли вничью с «Химками» (2:2). Счёт открыл набравший отменную форму 36-летний Артём Дзюба. Он забил в каждом из трёх предыдущих матчей первенства. Во встрече со «Спартаком» (2:3) записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Ставка на ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Махачкалинское «Динамо» стало забивать больше, но и пропускает теперь чаще. В семи последних встречах первенства получило 13 мячей. Увеличилось количество ошибок, снизилась плотность опеки. Что ж, тем зрелищнее и интереснее будет.

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