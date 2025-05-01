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«Барселона» и «Интер» сыграли вничью — 3:3. Зашёл коэффициент 50.0

«Барселона» и «Интер» сыграли вничью — 3:3. Зашёл коэффициент 50.0
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В Испании прошёл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Итоговый счёт — 3:3.

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На 30-й секунде Маркус Тюрам отправил мяч в ворота пяткой с передачи Дензела Думфриса. На 21-й минуте Думфрис удвоил преимущество своей команды с передачи Франческо Ачерби. Три минуты спустя Ламин Ямаль отыграл один мяч «Барселоны». В концовке первого тайма Ферран Торрес сравнял счёт с передачи Рафиньи.

На 64-й минуте Дензел Думфрис оформил дубль и вывел гостей вперёд после подачи углового. Голевую передачу на свой счёт записал Хакан Чалханоглу. На 65-й минуте после розыгрыша углового «Барселоны» Рафинья из-за пределов штрафной направил мяч в створ ворот. Гол был записан на голкипера «Интера» Яна Зоммера, так как мяч от каркаса попал в спину вратаря и влетел в сетку.

Ответная встреча состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.40: выигрыш с 1 тыс. рублей составил бы 4400 рублей. Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.59, а тотал больше 5.5 гола — за 14.0.

На «обе команды забьют» давали 1.62, на гол в каждом тайме — 1.60. Заключить пари на точный счёт 3:3 предлагалось за 50.0.

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