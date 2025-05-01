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Гол Овечкина помог «Вашингтону» пройти «Монреаль». Сыграл коэффициент 20.0

Гол Овечкина помог «Вашингтону» пройти «Монреаль». Сыграл коэффициент 20.0
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Сегодня, в ночь с 30 апреля на 1 мая, состоялся пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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У «столичных» голами отметились Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм и Том Уилсон (1+1), а также российский звёздный нападающий Александр Овечкин. Защитник Александр Алексеев остался без очков. За «Монреаль» единственную шайбу забросил Эмиль Хейнеман. Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «столичных». Команда Спенсера Карбери вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Ставки на победу «Вашингтона» в основное время принимались с коэффициентом 1.93: выигрыш с 1 тыс. рублей составил бы 1930 рублей.

Заключить пари на тотал меньше 5.5 шайбы предлагалось за 2.15, а гол Овечкина шёл за 1.80. На точный счёт 4:1 в пользу «Кэпиталз» давали коэффициент 20.0.

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