«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на шестой матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на шестую игру серии НХЛ между «Миннесотой» и «Вегасом».

Ставка: «Миннесота» не проиграет в основное время за 1.77.

«Миннесота Уайлд» творит непостижимое. Перед финишем регулярного чемпионата команда рисковала остаться без плей-офф. Однако выдала хороший отрезок, запрыгнула в один из последних вагонов и теперь выступает в первом раунде. Надо сказать, очень бодро выступает.

«Вегас Голден Найтс» — крайне серьёзный оппонент, но «Миннесота» смогла добыть две победы в пяти встречах. В том числе благодаря стараниям Кирилла Капризова, который набрал девять очков за эти пять матчей. При этом последние две игры соперники завершали только в овертайме.

Конечно, «Вегас» куда опаснее «Миннесоты». Вероятно, именно он и выйдет в следующий раунд. Однако как минимум снова довести дело до дополнительного времени «Уайлд» могут. Особенно на домашнем льду. Так что рискнём и проверим 1Х.