Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетик» — «МЮ»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

«Атлетик» — «МЮ»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы
Комментарии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «МЮ».

Ставка: «МЮ» не проиграет за 1.72.

«Удивлю таким мнением, что «Манчестер» не проиграет, хотя Бильбао очень силён дома. Но мне кажется, что опыт игроков «Юнайтед» должен сказаться.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И второе: «Атлетик» на своём поле довольно-таки часто даёт создавать моменты у своих ворот. У «Манчестера» же есть кому убежать. И мы видели это даже по играм чемпионата. И основной состав «Манчестера» целенаправленно готовится именно к этим матчам.

Поэтому «Юнайтед» не проиграет. И вторая ставка: обе забьют», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Песенка спета. «МЮ» может паковать чемоданы, «Атлетик» не простит халатность
Песенка спета. «МЮ» может паковать чемоданы, «Атлетик» не простит халатность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android