«Атлетик» — «МЮ»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «МЮ».
Ставка: «МЮ» не проиграет за 1.72.
«Удивлю таким мнением, что «Манчестер» не проиграет, хотя Бильбао очень силён дома. Но мне кажется, что опыт игроков «Юнайтед» должен сказаться.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
И второе: «Атлетик» на своём поле довольно-таки часто даёт создавать моменты у своих ворот. У «Манчестера» же есть кому убежать. И мы видели это даже по играм чемпионата. И основной состав «Манчестера» целенаправленно готовится именно к этим матчам.
Поэтому «Юнайтед» не проиграет. И вторая ставка: обе забьют», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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