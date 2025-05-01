«Атлетик» — «МЮ»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «МЮ».

Ставка: «МЮ» не проиграет за 1.72.

«Удивлю таким мнением, что «Манчестер» не проиграет, хотя Бильбао очень силён дома. Но мне кажется, что опыт игроков «Юнайтед» должен сказаться.

И второе: «Атлетик» на своём поле довольно-таки часто даёт создавать моменты у своих ворот. У «Манчестера» же есть кому убежать. И мы видели это даже по играм чемпионата. И основной состав «Манчестера» целенаправленно готовится именно к этим матчам.

Поэтому «Юнайтед» не проиграет. И вторая ставка: обе забьют», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».