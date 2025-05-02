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«Акрон» — «Динамо» Махачкала: букмекеры назвали фаворита

«Акрон» — «Динамо» Махачкала: букмекеры назвали фаворита
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2 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

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