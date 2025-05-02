«Акрон» — «Динамо» Махачкала: назван самый вероятный счёт матча в Самаре

2 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (5.70).

Следом идут победа «Акрона» 1:0 (6.80) и 2:1 (9.30). Заключить пари на нулевую ничью предлагается за 9.50.