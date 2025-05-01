«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ в Уфе

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5 за 1.60.

«Дома в этом плей-офф «Локомотив» проиграл три игры из семи, а в гостях – всего одну из пяти. Эта статистика не должна удивлять. В тот хоккей, которого требует от своей команды Никитин, гораздо комфортнее играть именно на выезде. Нет никаких сомнений в том, что ярославцы вновь применят свою излюбленную тактику «выжженной земли». Нет сомнений и в том, что в этом матче не будет заброшено больше пяти шайб.

А фаворитом видятся именно гости. В понедельник «Локомотив» убрал «в запас» ту вялость и разболтанность, которые подвели команду в первой игре серии. И тут же создал массу проблем «Салавату», по делу добыв победу. Уфимцы вновь будут биться с вице-чемпионами на равных. Вот только и в сыгранности, и в физике, и в обученности единой тактике у подопечных Никитина сплошное преимущество. За счёт этого они и добьются успеха», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».