«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.95.

«Первые два матча прошли в Ярославле. В первой встрече победу неожиданно одержал «Салават Юлаев» — 3:1. Во втором матче «Локомотив» включился гораздо мощнее. У «Салавата» было больше проблем, они не смогли первыми открыть счёт. В итоге ярославцы забили по разу в первом и втором периодах, а в начале третьего стало 2:1. В целом получились два малорезультативных и не самых зрелищных матча.

Что касается прогноза на третий матч серии, то я хочу обратить внимание на количество бросков в створ у «Салавата Юлаева». В первом матче — 20, во втором — 22. Учитывая, что дома уфимцы лучшая команда сезона и в плей-офф на своем льду ещё не проигрывали в основное время (лишь однажды уступили «Спартаку» в овертайме), логично ожидать, что дома они будут атаковать активнее.

Нашёл интересный вариант: индивидуальный тотал бросков в створ от «Салавата Юлаева» больше 26.5. Вполне рабочая ставка. Есть и общий вариант — тотал бросков по воротам обеих команд больше 60.5. Учитывая, как «Локомотив» активно бросает с дистанции, даже если не всегда опасно, этот тотал тоже можно пробить.

Мне нравится ставка на ТБ 4.5. В первых двух матчах такого не было, но дома «Салават Юлаев» обязан играть агрессивнее. «Локомотив», в свою очередь, может воспользоваться свободными зонами и тоже забросить больше обычного. Не исключаю, что ярославцы впервые в серии забьют больше двух шайб», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».