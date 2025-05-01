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«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал Лиги Европы

«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.97.

«В первом матче полуфинала Лиги Европы «Атлетик Бильбао» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, явный фаворит в этой паре — это «Атлетик». Команда идёт на четвёртом месте в чемпионате Испании. В клубе поставлена командная игра, тренерская. Команда очень хорошо умеет действовать в обороне. И при этом есть очень сильные исполнители в линии атаки.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На своей арене в Бильбао «Атлетик» очень силен. И давайте не забывать, что финал Лиги Европы пройдёт именно на домашнем стадионе «Атлетика». Конечно, они не имеют права не попасть в финал.

У «МЮ» команда разбалансированная. Исполнители вроде бы есть, но нет командной игры и нет такого, чтобы футболисты друг за друга бились, тем более — на выезде. Я думаю, что у «МЮ», который идёт внизу таблицы даже в Англии, просто нет шансов на успех.

Поэтому мой прогноз на эту встречу — чистая победа «Атлетика». А ещё «Атлетик Бильбао» забьёт больше 1,5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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