«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Стремление заполучить путёвку в Лигу чемпионов завело механизмы «Манчестер Сити». Победив «Астон Виллу» (2:1), он продлил беспроигрышную серию в первенстве до шести встреч и пустил корни в зоне Лиги чемпионов.

«Вулверхэмптон» тоже на подъёме. Победная серия в чемпионате Англии насчитывает шесть встреч. «Волки» показывают приятный глазу результативный футбол, вскарабкиваются всё выше по турнирной таблице первенства. Обогнав «Манчестер Юнайтед», поднялись на 13-ю строчку.

Только есть важный нюанс. Все шесть побед подопечные Витора Перейры одержали над располагающимися внизу турнирной таблицы АПЛ клубами, не отличающимися стабильностью и качественной игрой. «Манчестер Сити» — это совершенно другой уровень, более высокий класс.

Кроме того, «Вулверхэмптон» ослаблен важными кадровыми потерями. В предыдущих матчах они не дали о себе знать, но в этот раз испытание более серьёзное. «Манчестер Сити» выиграл пять из шести последних очных встреч, и все победы получились результативными. Вряд ли в этот раз будет по-другому.