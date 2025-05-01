«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Атлетик» – «Манчестер Юнайтед». Бильбао — фаворит пары, я думаю, по мнению многих. И финал состоится в Бильбао. «Атлетик» — самая стабильная команда, я думаю, из четырёх оставшихся. Но есть ещё «Будё/Глимт», но комплексно Бильбао сильнее и «Будё», и «Тоттенхэма», и «Юнайтед». Сильнее по составу, естественно.

Бильбао и в чемпионате борется за Лигу чемпионов. Лигу Европы может выиграть. Плюс сейчас домашняя игра, клуб, конечно, фаворит. «Юнайтед» в чемпионате уже ни за что не борется. Лига Европы может стать для него спасением сезона и путёвкой в Лигу чемпионов.

Несмотря на то что «Атлетик» — фаворит пары, я всё-таки в исход первого матча, наверное, лезть не буду. «МЮ», каким бы проблемным ни был, на уровне Лиги Европы играет хорошо, ни одного поражения, и на общем этапе у «Юнайтед» был сложный календарь, и в плей-офф непростые соперники были, в том числе и «Лион».

Я в первом матче просто, честно говоря, возьму «обе забьют». «Бильбао», я уверен, что забьёт, даже если Сансет не сыграет. А так у него очень сильная, очень организованная команда, прессингующая, будет вынуждать «Юнайтед» ошибаться. Ну а «МЮ» найдёт свой момент, найдёт свой шанс.

Поэтому я возьму «обе забьют» за 1.90», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».